Зеленский к Порошенко: Решите, вы спасатель или коммерсант
Президент Владимир Зеленский отреагировал на работу фитнес-клуба "5 элемент", который имеет отношение к пятому президенту Петру Порошенко, во время карантина выходного дня.
Источник: Зеленский во время видео-обращения
Прямая речь Зеленского: "К сожалению, некоторые считают, что решение правительства (о карантине выходного дня - ред.) можно не выполнять. Вышел один сюжет, пожалуй, все смотрели, о работе клуба, принадлежащего сыну одного из полицейских начальников. Уже сегодня его уволили с Нацполиции, я благодарю руководство Нацполу и МВД за оперативную и справедливую реакцию.
Мы не будем действовать по принципу "друзьям все, а врагам - локдаун", санкции за нарушение выходного дня будут одинаковы для всех, это касается и владельца фитнес-клуба "5 элемент" (вероятно, Зеленский имеет в виду Порошенко - ред.). С одной стороны, кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, с другой способствуете этому. Вы, решите, или спаситель, или коммерсант.
И советую не тратить средства на ботофермы, которые должны говорить о политических преследованиях оппозиции. Лучше сохранить деньги на оплату штрафов. Они будут продолжаться, пока не научитесь уважать закон. Надо будет 100 штрафов - будет сто. Будем в бюджет возвращать все, что вы украли за предыдущие годы".
Upd. Порошенко в Telegram отреагировал на это обращение.
Прямая речь Порошенко: "Это уже агония, Владимир Александрович.
А о "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский раз рассказал о вашем Большом крадивныцтве".
Что было раньше: За день до выхода расследования о клубе чиновника Нацполиции, о котором говорил Зеленский, Bihus.info обнародовали другое расследование - как человек генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился, а потом возобновился и получил за это 750 000 гривен. Президент на него до сих пор никак не отреагировал.
Напомним:
- Зеленский сам нарушал карантин. 3 июня он был в Хмельницком и посетил с местными чиновниками кафе, выпил там кофе, хотя работа кафе на вход для посетителей была запрещена. Ему выписали за это штраф.
- Во время весеннего карантина, когда работа, в частности, кафе и спортзалов также была запрещена, журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.
- В субботу была приостановлена работа магазина "Эпицентр" на Позняках в Киеве, который работал в полном объеме, вопреки "карантину выходного дня".
- В воскресенье была закрыта выставка котов в Международном выставочном центре на метро Левобережная.
- 14 ноября за нарушение карантина выходного дня на спорткомплекс "5 элемент", который имеет отношение Порошенко, полиция наложила штраф и начала уголовное производство.