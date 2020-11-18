Президент Володимир Зеленський відреагував на роботу фітнес-клубу "5 елемент", що має відношення до п'ятого президента Петра Порошенка, під час карантину вихідного дня.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "На жаль, дехто вважає, що рішення уряду (про карантин вихідного дня - ред.) можна не виконувати. Вийшов один сюжет, мабуть всі дивилися, про роботу клубу, який належить синові одного з поліцейських начальників. Вже сьогодні його звільнили з Нацполіції, я дякую керівництву Нацполу та МВС за оперативну та справедливу реакцію.

Ми не будемо діяти за принципом "друзям все, а ворогам - локдаун", санкції за порушення вихідного дня будуть однакові для всіх, це стосується і власника фітнес-клубу "5 елемент" (ймовірно, Зеленський має на увазі Порошенка – ред.). З одного боку кричите, що ситуація з розповсюдженням COVID критична, з іншого сприяєте цьому. Ви, треба вирішити, або рятівник, або комерсант. І раджу не витрачати кошти на ботоферми, які мають говорити про політичні переслідування опозиції.

Краще зберегти гроші на оплату штрафів. Вони будуть продовжуватися, доки не навчитеся поважати закон. Треба буде 100 штрафів – буде сто. Будемо в бюджет повертати усе, що ви вкрали за попередні роки".

Upd. Порошенко у Telegram відреагував на це звернення.

Пряма мова Порошенка: "Це вже агонія, Володимире Олександровичу.

А про "повернути вкрадене з бюджету", тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз розповів про ваше Велике крадівництво".

Що було раніше: За день до виходу розслідування про клуб посадовця Нацполіції, про яке говорив Зеленський, Bihus.info оприлюднили інше розслідування - як чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а потім поновився та отримав за це 750 тисяч гривень. Президент на нього досі ніяк не відреагував.

Нагадаємо: