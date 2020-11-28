Рада на следующей неделе должна вернуть е-декларирование – Арахамия

Верховная Рада должна принять компромиссный законопроект о возобновлении электронного декларирования на следующей неделе.

Источник: глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На следующей неделе мы должны принять в первом чтении и в целом какую-то версию, компромиссную, законопроекта о возобновлении электронного декларирования".

Детали: На уточняющий вопрос журналистов, какой именно будет эта версия, политик уточнил, что консенсус между фракциями будет найден до понедельника, 30 ноября.

По словам Арахамии, документ содержит "несколько несогласованных моментов". Поэтому "нужно их найти, чтобы не выходить в зал на длительную дискуссию".

Ранее в Верховной Раде создали рабочую группу, начала разрабатывать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.

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