Рада наступного тижня повинна повернути е-декларування – Арахамія

Верховна Рада повинна прийняти компромісний законопроект про відновлення електронного декларування на наступному тижні.

Джерело: глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На наступному тижні ми повинні прийняти в першому читанні і в цілому якусь версію, компромісну, законопроекту про відновлення електронного декларування".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів, якою саме буде ця версія, політик уточнив, що консенсус між фракціями буде знайдений до понеділка, 30 листопада.

За словами Арахамії, документ містить "кілька неузгоджених моментів". Тому "потрібно їх знайти, щоб не виходити в зал на тривалу дискусію".

Раніше у Верховній Раді створили робочу групу, що почала розробляти законопроєкти з електронного декларування та діяльності Конституційного суду.

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