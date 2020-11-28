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Рада наступного тижня повинна повернути е-декларування – Арахамія

Субота, 28 листопада 2020, 19:25

Верховна Рада повинна прийняти компромісний законопроект про відновлення електронного декларування на наступному тижні.

Джерело: глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На наступному тижні ми повинні прийняти в першому читанні і в цілому якусь версію, компромісну, законопроекту про відновлення електронного декларування".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів, якою саме буде ця версія, політик уточнив, що консенсус між фракціями буде знайдений до понеділка, 30 листопада.

За словами Арахамії, документ містить "кілька неузгоджених моментів". Тому "потрібно їх знайти, щоб не виходити в зал на тривалу дискусію".

Раніше у Верховній Раді створили робочу групу, що почала розробляти законопроєкти з електронного декларування та діяльності Конституційного суду.

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.
  • Понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
  • Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд".

Теми: деклараціїВерховна РадаАрахамія


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