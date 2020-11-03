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Кулеба считает, что РФ неизбежно ответит за сбитый МН17

Вторник, 3 ноября 2020, 13:38

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия неизбежно будет привлечена к ответственности за ее роль в гибели рейса МН17.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он сказал во время видеоконференции с коллегами из стран-участниц совместной следственной группы по гибели "Боинга" (Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов).

Как сообщается, министры обсуждали развитие событий в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях.

В частности, министры иностранных дел обменялись мнениями относительно выхода РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за сбитие самолета.

"К каким бы политическим маневрам не прибегал виновник, наступление ответственности за сбитие МН17 - неизбежно", - отметил Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба, министры положительно отметили присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против России в Европейском суде по правам человека.

Украинская сторона рассказала о том, как развивается поданное в Международный суд ООН дело о привлечении РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбитию МН17.

Напомним, сегодня в Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом МН17, во время которых ожидается, что защита одного из обвиняемых потребует дополнительные расследования, на которые потом отреагирует обвинение.

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17.

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Темы: MH17Кулеба ДмитрийРосcияавиакатастрофы
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