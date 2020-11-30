Новости 30 ноября: решение ЕСПЧ насчет Украины и РФ, союз Данилюка, Рябошапки и Климкина

ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины, Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине, — актуальные новости 30 ноября.

О решении ЕСПЧ насчет Украины и РФ

Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к "донбасскому делу" Украина против России два других межгосударственных дела, что может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.

О союзе Данилюка, Рябошапки и Климкина

Бывший глава Совета безопасности и обороны Александр Данилюк, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявили о создании платформы для выхода Украины из кризисов.

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