Путин увеличил число вице-премьеров и уволил 3 министров

Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, а также отправил в отставку трех министров и полномочного представителя на Урале.

Источник: соответствующие документы на сайте Кремля, ТАСС

Детали: Путин увеличил с 9 до 10 количество заместителей премьер-министра (среди прочего у премьера будут: первый заместитель, заместитель – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместитель – руководитель аппарата правительства России).

Другими указами Путин уволил Николая Цуканова с должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха с должности министра транспорта, Дмитрия Кобылкина с должности главы Минприроды и Владимира Якушева с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Якушев назначен на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ.

Премьер РФ также внес в нижнюю палату парламента несколько кандидатур на должности членов Кабмина: