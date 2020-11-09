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Путин увеличил число вице-премьеров и уволил 3 министров

Понедельник, 9 ноября 2020, 09:35
Путин увеличил число вице-премьеров и уволил 3 министров
Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, а также отправил в отставку трех министров и полномочного представителя на Урале.

Источник: соответствующие документы на сайте КремляТАСС

Детали: Путин увеличил с 9 до 10 количество заместителей премьер-министра (среди прочего у премьера будут: первый заместитель, заместитель – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместитель – руководитель аппарата правительства России).

Другими указами Путин уволил Николая Цуканова с должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха с должности министра транспорта, Дмитрия Кобылкина с должности главы Минприроды и Владимира Якушева с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Якушев назначен на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ.  

Премьер РФ также внес в нижнюю палату парламента несколько кандидатур на должности членов Кабмина:

  • гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева на должность министра транспорта,
  • Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики – на главу Минвостокразвития, 
  • гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова – на должность министра энергетики,
  • Александра Козлова, который сейчас возглавляет Минвостокразвития, – на министра природных ресурсов и экологии России,
  • первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина – на пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ.

Украинская правда

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Темы: ПутинРосcияКабинет министров
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