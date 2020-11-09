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В Чехии диагностировали наименьшее количество случаев коронавируса за 4 недели

Понедельник, 9 ноября 2020, 11:51

В Чехии в воскресенье подтвердили наименьшее количество случаев коронавируса за четыре недели - 3608.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.

Издание отмечает, что в воскресенье показатели распространения инфекции традиционно ниже, так как в выходные тестируют меньше людей.

Сейчас в Чехии инфицированы почти 167 000 человек, в основном с легкими симптомами COVID-19.

Всего в Чехии, где проживает 10,7 миллиона человек, с начала эпидемии 414 828 человек заразились коронавирусос. Количество смертей, связанных с вирусом, за сутки выросло на 177 и достигло 4858.

За последние недели в стране зафиксировали один из самых быстрых темпов роста уровня заражения в Европе, включая рекордное ежедневное количество более чем 15 тыс. случаев 4 ноября.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние недели количество смертей, связанных с Covid-19 в Чехии, было самим высоким в ​​Европе на душу населения.

Из-за пандемии в Чехии введено чрезвычайное положение, которое продлится до 20 ноября. Правительство также ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, начиная от 28 октября.

Темы: Чехиякоронавирус
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