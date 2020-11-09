Зеленский радуется, что учит правильный украинский, а не как у Азарова

Президент Владимир Зеленский в День письменности и языка выразил сожаление, что ему раньше не удалось выучить украинский и говорить на нем правильно, а не так как "один бывший премьер-министр".

Источник: телеграм-канал Зеленского

Прямая речь:

"Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения.

И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, - в эти годы мне не выпало счастье и возможность хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего Премьер-министра.

Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди.

Есть немало наших сограждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках.

Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же, как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей.

Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла...". А когда слышим "Ти признайся мені...", непременно подхватываем: "Звідки в тебе ці чари..." Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова.

Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком.

Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать его изучению.

Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта.

Влюбите их в украинский язык!

Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире!

С Днем украинской письменности и языка!"