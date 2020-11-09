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В Карабахе признали потерю ключевого города в боях с Азербайджаном

Понедельник, 9 ноября 2020, 16:38
Фото с Twitter ЕП

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики признала, что больше не контролирует ключевой город Шуша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянское издание NewsAm.

"Мы вынуждены признать, что ряд неудач нас все еще преследует, и город Шуша полностью вне нашего контроля... Пояса следует затянуть еще один раз, потому что противник находится на подступах к Степанакерту, иначе существование столицы окажется под угрозой", - заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

О взятии города Шуша президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в воскресенье. Однако представитель Минобороны Армении заявил, что результат боев за город станет понятен в понедельник.

Шуша является одним из ключевых городов Карабаха, он расположен в 11 км от Степанакерта – столицы самопровозглашенной республики. Город имеет военно-стратегическое значение, располагаясь на господствующей высоте.

21 мая 2020 года в городе прошла инаугурация нового президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики, что вызвало острую реакцию Азербайджана.

Взятие Шуши в 1992 году для армян было большой и символической победой. Для азербайджанцев же это была самая большая потеря в той войне.

Темы: АзербайджанАрмения


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