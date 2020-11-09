К концу недели появятся ночные морозы

До конца недели в Украине прогнозируют сухую прохладную погоду.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра

Детали: 10 ноября в Украине без осадков. В западной части ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9° тепла, на Закарпатье до 13°; в южной части страны ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°.

Синоптики также предупредили, что ночью и утром в западной части страны видимость из-за тумана составит 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​7-9°. На Киевщине также сухо, температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°.

11-12 ноября в Украине без осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Одесской области и на Закарпатье 1-6° тепла; днем 1-6° тепла, в западных, южных, 11 ноября и в центральных областях 4-9°.

В столице и Киевской области 11-12 ноября сухо, ночью и утром местами туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла.

13-14 ноября на всей территории Украины ожидается сухая и прохладная погода. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза (в восточных и северо-восточных областях 1-7° мороза), днем ​​1-7° тепла; на крайнем юге страны и Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10°.

В Киеве и области 13-14 ноября ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла.