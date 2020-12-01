"ЕС много хочет" Лондон и Брюссель в тупике по соглашению за месяц до Brexit
Вторник, 1 декабря 2020, 11:31
Торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем по-прежнему в тупике по вопросам рыболовства, правил управления и разрешении споров, потому что Европейский Союз требует много всего.
Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"ЕС по-прежнему хочет брать на себя львиную долю рыболовства в наших водах - просто несправедливо, учитывая, что мы оставляем ЕС", - сказал Гоув.
Дополняется...