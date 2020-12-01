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"ЕС много хочет" Лондон и Брюссель в тупике по соглашению за месяц до Brexit

Вторник, 1 декабря 2020, 10:31
ЕС много хочет Лондон и Брюссель в тупике по соглашению за месяц до Brexit

Торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем по-прежнему в тупике по вопросам рыболовства, правил управления и разрешения споров, потому что Европейский Союз требует слишком много.

Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"ЕС по-прежнему хочет брать на себя львиную долю рыболовства в наших водах - что просто несправедливо, учитывая, что мы покидаем ЕС", - сказал Гоув.

Стороны пытаются договориться о торговом соглашении, чтобы избежать кризиса, когда Британия окончательно выйдет из ЕС через четыре недели.

"ЕС по-прежнему хочет, чтобы мы были привязаны к их образу ведения дел. ЕС сейчас оставляет за собой право в случае возникновения каких-либо споров наложить на нас некоторые действительно жесткие ограничения, и мы не думаем, что это справедливо", - отметил министр.

В ЕС ранее заявляли, что не ожидают заключения соглашения с Лондоном до саммита лидеров 10 декабря. Торговое соглашение должно быть утверждено парламентом Великобритании и Европарламентом.

Ранее СМИ сообщили, что главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сделал Британии предложение, которое будет включать в себя возврат от 15% до 18% стоимости рыбных запасов, выловленных в настоящее время флотами ЕС в британских водах.

Хотя до завершения переходного периода и финального выхода Британии из ЕС остаются считанные недели, ни в Брюсселе, ни в Лондоне еще не имеют уверенности в том, что стороны смогут достичь договоренности.

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Темы: ЕСBrexitВеликобританияБельгия
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