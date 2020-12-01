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"ЕС много хочет" Лондон и Брюссель в тупике по соглашению за месяц до Brexit

Вторник, 1 декабря 2020, 11:31

Торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем по-прежнему в тупике по вопросам рыболовства, правил управления и разрешении споров, потому что Европейский Союз требует много всего.

Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"ЕС по-прежнему хочет брать на себя львиную долю рыболовства в наших водах - просто несправедливо, учитывая, что мы оставляем ЕС", - сказал Гоув.

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Темы: ЕСBrexitВеликобританияБельгия


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