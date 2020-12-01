Ноябрь в Киеве оказался теплее нормы

По данным наблюдений метеорологов, ноябрь 2019 года в Киеве оказался на 1,7°С выше климатической нормы.

Источник: центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеорологов, среднемесячная температура ноября в Киеве составила + 3,8°С, что на 1,7°С выше климатической нормы.

Отмечается, что первая декада ноября оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая - холоднее на полградуса, а температурный режим третьей декады превысил средние многолетние показатели на 2,4°С.

Холодное всего было 30 ноября, тогда минимальная температура снизилась под утро до минус 3,8°С, а теплое всего было - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +11,7 градусов.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 30 мм осадков - это 59% климатической нормы.