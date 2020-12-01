Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Литве ввели режим экстремальной ситуации в районе с зараженными коронавирусом норками

Вторник, 1 декабря 2020, 15:11

Из-за обнаруженного на прошлой неделе на норковой ферме Danmink в Йонавском районе Литвы коронавируса в этом районе ввели экстремальную ситуацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

С прошлой недели на ферме погибли уже более 1,2 тыс. зараженных животных.

Чтобы остановить распространение вируса, планируется усыпить 40 тыс. норок.

Введение экстремальной ситуации позволит предусмотреть компенсации за уничтожение животных.

По словам советника администрации Йонавского самоуправления по вопросам гражданской мобилизации Витаутаса Каминскаса, это решение принято с целью обеспечить надлежащие условия для преодоления ситуации.

По его словам, пока нет четкой практики, как обуздать распространение коронавируса на норковых фермах, этот случай - первый в Литве, поэтому они пытаются собрать как можно больше информации о вирусе и его распространении среди животных.

Он заверил, что экстремальная ситуация не коснется населения, ее меры направлены именно на хозяйство, в котором зафиксирован вирус.

Сейчас вирус обнаружен у четырех работников норковой фермы, еще несколько человек находятся на самоизоляции.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирус обнаружен у норок на ферме в Йонавском районе, которая принадлежит компании Danmink. На этой же ферме содержатся и норки, принадлежащих предприятию Vilkijos ukis. В конце прошлой недели коронавирус был установлен у двух работников еще одной норковой фермы - в Радвилишкском районе.

Сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок.

Напомним, ранее Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила о решении уничтожить более 15000000 норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.

Темы: Литвакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП

Криклий не исключает ограничений в работе транспорта при локдауне

НАБУ расследует дело в отношении зама Ермака, который ругал Сытника – источники

фотоПод Радой протестуют предприниматели – полиция усилила охрану

В Киеве очередной антирекорд больных COVID и три десятка смертей

COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки

Все новости...
Литва
На норковой ферме в Литве коронавирус подтвердили у трех работников, штамм еще исследуют
Коронавирус обнаружили у норок на одной из пушных ферм в Литве
Президент Литвы посетит Украину до конца года – посол
Последние новости
15:21
Сослуживец избил и поджег собрата, чтобы забрать его деньги – ГБР
15:11
В Литве ввели режим экстремальной ситуации в районе с зараженными коронавирусом норками
15:02
фотоВ масках и без: Киевсовет провел первое заседание, Кличко принял присягу мэра
14:50
Врачи объясняют, почему дни между 5 и 10 такие важные при коронавирусной болезни
14:50
НАБУ объявило новые подозрения экс-нардепу Микитасю по делу "Укрбуда"
14:48
КС планирует возобновить работу
14:37
Гетманцев об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов: Печаль
14:22
В Минобороны надеются получить план действий по членству Украины в НАТО в 2021 году
14:03
Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП
13:54
Зеленский поздравил прокуроров и Венедиктову, которой давал время до нового года
Все новости...