В Литве ввели режим экстремальной ситуации в районе с зараженными коронавирусом норками

Из-за обнаруженного на прошлой неделе на норковой ферме Danmink в Йонавском районе Литвы коронавируса в этом районе ввели экстремальную ситуацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

С прошлой недели на ферме погибли уже более 1,2 тыс. зараженных животных.

Чтобы остановить распространение вируса, планируется усыпить 40 тыс. норок.

Введение экстремальной ситуации позволит предусмотреть компенсации за уничтожение животных.

По словам советника администрации Йонавского самоуправления по вопросам гражданской мобилизации Витаутаса Каминскаса, это решение принято с целью обеспечить надлежащие условия для преодоления ситуации.

По его словам, пока нет четкой практики, как обуздать распространение коронавируса на норковых фермах, этот случай - первый в Литве, поэтому они пытаются собрать как можно больше информации о вирусе и его распространении среди животных.

Он заверил, что экстремальная ситуация не коснется населения, ее меры направлены именно на хозяйство, в котором зафиксирован вирус.

Сейчас вирус обнаружен у четырех работников норковой фермы, еще несколько человек находятся на самоизоляции.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирус обнаружен у норок на ферме в Йонавском районе, которая принадлежит компании Danmink. На этой же ферме содержатся и норки, принадлежащих предприятию Vilkijos ukis. В конце прошлой недели коронавирус был установлен у двух работников еще одной норковой фермы - в Радвилишкском районе.

Сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок.

Напомним, ранее Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила о решении уничтожить более 15000000 норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.