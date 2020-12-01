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На секс-вечеринке в Брюсселе задержали евродепутата, вероятно, от партии Орбана - СМИ

Вторник, 1 декабря 2020, 15:29

Полиция Брюсселя остановила секс-вечеринку в одном из баров бельгийской столицы, были задержаны 25 человек, среди которых и евродепутат.

Об этом сообщил ряд бельгийских СМИ, в частности издания La Dernière HeureHet Laatste NieuwsHet Nieuwsblad, передает "Европейская правда".

Прокуратура подтвердила, что секс-вечеринка состоялась в прошлую пятницу в здании на одной из центральных улиц Брюсселя недалеко от штаб-квартиры столичной полиции.

Все 25 участников, большинство из которых были мужчинами, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.

Когда прибыли правоохранители, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.

На вечеринке также присутствовали несколько дипломатов и член Европейского парламента. Последний якобы пытался бежать через желоб на крыше, но полиция все же смогла его арестовать. Полицейские также обнаружили на месте наркотики.

По данным отдельных СМИ, задержанный является одним из основателей "Фидес", правой националистической партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В медиа предполагают, что речь может идти о Йожефе Саере, который неожиданно подал в отставку в воскресенье.

Темы: Европа
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