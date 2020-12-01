Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

В Киеве прогнозируют снижение температуры и усиление осадков. Техника "Киевавтодора" уже подготовилась ликвидировать непогоду.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации

Детали: Сообщается, что 1 декабря в Киеве возможен мокрый снег.

Синоптики прогнозируют снижение температуры в столице от +1 до -2, а после 15:00 - усиление осадков.

В связи с этим техника "Киевавтодора" заранее выехала в город на исходные позиции, чтобы в случае ухудшения погодных условий оперативно начать обработку и очистку дорог, тротуаров и мостов столицы.

Сейчас на исходных позициях дежурит 51 единица техники: 12 единиц проводят превентивную обработку улично-дорожной сети. В частности, в первую очередь - подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы.

Всего в зимний период столичные дорожники подготовили 544 единиц спецтехники.