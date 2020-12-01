Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

Вторник, 1 декабря 2020, 17:13

В Киеве прогнозируют снижение температуры и усиление осадков. Техника "Киевавтодора" уже подготовилась ликвидировать непогоду.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации

Детали: Сообщается, что 1 декабря в Киеве возможен мокрый снег.

Синоптики прогнозируют снижение температуры в столице от +1 до -2, а после 15:00 - усиление осадков.

В связи с этим техника "Киевавтодора" заранее выехала в город на исходные позиции, чтобы в случае ухудшения погодных условий оперативно начать обработку и очистку дорог, тротуаров и мостов столицы.

 

Сейчас на исходных позициях дежурит 51 единица техники: 12 единиц проводят превентивную обработку улично-дорожной сети. В частности, в первую очередь - подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы.

Всего в зимний период столичные дорожники подготовили 544 единиц спецтехники.

Украинская правда
Темы: погодаКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоГимн Венгрии в совете на Закарпатье: за ​​пение взялась СБУ

видео, фотоПротестующие заблокировали нардепов в Раде: на помощь пришла полиция

Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП

Криклий не исключает ограничений в работе транспорта при локдауне

НАБУ расследует дело в отношении зама Ермака, который ругал Сытника – источники

фотоПод Радой протестуют предприниматели – полиция усилила охрану

Все новости...
погода
Ноябрь в Киеве оказался теплее нормы
Синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде в первые дни зимы
Во многих регионах первый день зимы принесет снег
Последние новости
18:09
В бюджет привлекли в шесть раз меньше средств от госзайма
17:54
Враг обстреливал украинские позиции возле Катериновки
17:50
Гривна стабильна на закрытии межбанка
17:44
В США случаи COVID-19 были еще до того, как их начали обнаруживать в Китае. Исследование
17:41
Отчет Евросоюза указал на серьезные последствия последних решений КСУ
17:29
ВидеоГимн Венгрии в совете на Закарпатье: за ​​пение взялась СБУ
17:29
В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци"
17:28
В немецком Трире авто въехало в группу людей, минимум двое погибших
17:24
Аваков резко отреагировал на провокацию в отношении венгерских украинцев
17:19
В Мининфраструктуры рассказали, как будут делать дороги безопасными ближайшие 3 года
Все новости...