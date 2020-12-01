Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

Вторник, 1 декабря 2020, 16:13
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

В Киеве прогнозируют снижение температуры и усиление осадков. Техника "Киевавтодора" уже подготовилась ликвидировать непогоду.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации

Детали: Сообщается, что 1 декабря в Киеве возможен мокрый снег.

Синоптики прогнозируют снижение температуры в столице от +1 до -2, а после 15:00 - усиление осадков.

В связи с этим техника "Киевавтодора" заранее выехала в город на исходные позиции, чтобы в случае ухудшения погодных условий оперативно начать обработку и очистку дорог, тротуаров и мостов столицы.

 

Сейчас на исходных позициях дежурит 51 единица техники: 12 единиц проводят превентивную обработку улично-дорожной сети. В частности, в первую очередь - подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы.

Всего в зимний период столичные дорожники подготовили 544 единиц спецтехники.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: