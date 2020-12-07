Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря – Фукс

Известный украинский олигарх Павел Фукс и друг Геннадия Кернеса рассказал, что сам мэр Харькова планирует вернуться в Украину к Новому году.

Источник: Фукс в Telegram

Прямая речь Фукса: Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году?

Родные показали ему фото и видео. Понравилось.

Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома".

Напомним: Раньше Фукс показывал фотографию Кернеса из немецкой клиники Шарите".

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