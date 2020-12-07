Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря – Фукс
Понедельник, 7 декабря 2020, 23:59
Известный украинский олигарх Павел Фукс и друг Геннадия Кернеса рассказал, что сам мэр Харькова планирует вернуться в Украину к Новому году.
Источник: Фукс в Telegram
Прямая речь Фукса: Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году?
Родные показали ему фото и видео. Понравилось.
Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома".
Напомним: Раньше Фукс показывал фотографию Кернеса из немецкой клиники Шарите".
Читайте также: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове
Предыстория:
- Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
- В то же время, по данным ЦИК, действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
- 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
- В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса, которые время от времени появляются в информпространстве.
- Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы, но сразу закрыли.
Украинская правда