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Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря – Фукс

Понедельник, 7 декабря 2020, 22:59
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря – Фукс

Известный украинский олигарх Павел Фукс и друг Геннадия Кернеса рассказал, что сам мэр Харькова планирует вернуться в Украину к Новому году.

Источник: Фукс в Telegram

Прямая речь Фукса: Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году?

Родные показали ему фото и видео. Понравилось.

Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома".

Напомним: Раньше Фукс показывал фотографию Кернеса из немецкой клиники Шарите".

Днями стало известно, что Кернес не успевает на первую сессию горсовета 9 декабря, но территориальная избирательная комиссия может перенести ее на более поздний срок.

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Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • В то же время, по данным ЦИК, действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
  • 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
  • В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса, которые время от времени появляются в информпространстве.
  • Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы, но сразу закрыли.

Украинская правда

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Темы: КернесХарьков
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