Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков 

Геннадий Кернес 9 декабря снова получил полномочия харьковского городского главы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва.

Источник: "Status Quo"

Детали: Глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, которая открывала первую сессию горсовета, сказала, что Кернес был зарегистрирован городским головой в соответствии с результатами выборов.

Мозговая отметила, что в соответствии с законодательством, голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность в первый раз.

Геннадий Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года, "в связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", заявила глава ТИК.

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