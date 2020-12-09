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Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков 

Среда, 9 декабря 2020, 11:11

Геннадий Кернес 9 декабря снова получил полномочия харьковского городского главы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва.

Источник: "Status Quo"

Детали: Глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, которая открывала первую сессию горсовета, сказала, что Кернес был зарегистрирован городским головой в соответствии с результатами выборов.

Мозговая отметила, что в соответствии с законодательством, голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность в первый раз. 

Геннадий Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года, "в связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", заявила глава ТИК.

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Предыстория:

  • Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. Он заболел COVID-19 и двусторонним воспалением легких. 10 сентября его положили в харьковскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли в немецкую клинику "Шарите".
  • Кернес выиграл выборы 25 октября и 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
  • В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса.
  • Так как Кернес не успевал на первую сессию горсовета 9 декабря, не исключалось ее перенесение.
  • Олигарх и друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в Украину 30 декабря. Ранее он публиковал фото Кернеса из больницы в Берлине.

Темы: КернесХарьковвиборыместная власть


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