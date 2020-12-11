Новости 11 декабря: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса

Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины, У Кернеса отказали почки, — актуальные новости 11 декабря.

О расследовании Гааги насчет Украины

Прокурор Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

Об ухудшении состояния Кернеса

У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.

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