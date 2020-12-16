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Убийство 5-летнего мальчика: больному на COVID подозреваемому таки продлили арест

Среда, 16 декабря 2020, 18:56

В последний день меры пресечения обвиняемому Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, смогли продлить арест еще на два месяца.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "16 ноября истекал срок меры пресечения для обвиняемого в убийстве по неосторожности 5-летнего мальчика. Прокуроры три дня боролись за оставление экс-полицейского под стражей. Только судья вышел из совещательной комнаты - мера продлена еще на 60 дней до 16 февраля 2021 ".

Детали: Венедиктова рассказала о сложностях в этом деле. На прошлой неделе Приходько госпитализировали из-за COVID. Накануне судебного заседания 14 декабря он отказался от лечения без присутствия адвоката, а утром понедельника оценить его состояние было невозможно - подозреваемый не давал провести осмотр.

Его все же доставили в суд под конвоем, однако заседание прервали из-за состояния здоровья Приходько. Врач констатировал повышенные температуру и давление, и не допустил в суд. Прокурор просил отложить заседание на 15 декабря, а не на 16 - последний день действия меры пресечения. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Однако, как отмечает Венедиктова, "несмотря на все перипетии, обвиняемый остался под стражей". Он будет находиться в спецпалате, а после выписки вернется в следственный изолятор.

Что было раньше: 14 декабря сообщалось, что у Приходько диагностировали COVID, поэтому продолжение ему ареста было под угрозой.

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Предыстория:

  • 3 июня 2019 года Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц". Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 17 июля 2019 года ДБР объявило третье подозрениев деле. 18 июля 2019-го следствие объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

Украинская правда


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