Украинцев предупреждают о гололедице и мокром снеге

В среду и четверг синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины мокрый снег и гололед.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По прогнозам синоптиков, 2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей выпадет небольшой снег и мокрый снег.

Кроме того, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, также прогнозируют небольшой и мокрый снег.

На территории Украины, кроме юго-восточной части, местами гололедица.