Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинцев предупреждают о гололедице и мокром снеге

Среда, 2 декабря 2020, 10:10

В среду и четверг синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины мокрый снег и гололед.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По прогнозам синоптиков, 2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей выпадет небольшой снег и мокрый снег.

Кроме того, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, также прогнозируют небольшой и мокрый снег.

На территории Украины, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

1 декабря выздоровели от COVID больше украинцев, чем заболели: 13882 человека

Украина снова 4-в Европе по числу новых случаев коронавируса

Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы

Новости 1 декабря: кассовые аппараты для ФЛП, расследование НАБУ в отношении зама Ермака

Правительство пока не будет рассматривать вопрос локдауна – Степанов

ВидеоГимн Венгрии в совете на Закарпатье: за ​​пение взялась СБУ

Все новости...
погода
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве
Ноябрь в Киеве оказался теплее нормы
Синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде в первые дни зимы
Последние новости
10:55
У Зеленского хотят уволить глав Минобороны и Генштаба, но Аваков против – источники
10:51
Елизавета II и принц Филипп впервые с 1949 года проведут Рождество без семьи
10:48
инфографикаПоддержка введения локдауна выросла – "Рейтинг"
10:41
Степанов прогнозирует, что мы проснемся в стране, с которой уедут врачи
10:32
В случае отставки Петрашко должность министра АПК может перейти к "Батькивщине" – источники УП
10:19
"Дія" усовершенствовала приложение для самоизоляции "Вдома"
10:10
Украинцев предупреждают о гололедице и мокром снеге
09:58
Спрос на новые легковые авто в годовом измерении упал на 17% – ассоциация
09:56
Британия первой в мире начнет вакцинацию от коронавируса
09:37
фотоРоссия размещает ракеты на спорных с Японией территориях
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!