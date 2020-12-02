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Украинцев предупреждают о гололедице и мокром снеге

Среда, 2 декабря 2020, 09:10
Украинцев предупреждают о гололедице и мокром снеге

В среду и четверг синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины мокрый снег и гололед.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По прогнозам синоптиков, 2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей выпадет небольшой снег и мокрый снег.

Кроме того, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, также прогнозируют небольшой и мокрый снег.

На территории Украины, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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