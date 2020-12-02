Украинцев предупреждают о гололедице и мокром снеге
Среда, 2 декабря 2020, 09:10
В среду и четверг синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины мокрый снег и гололед.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: По прогнозам синоптиков, 2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей выпадет небольшой снег и мокрый снег.
Кроме того, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, также прогнозируют небольшой и мокрый снег.
На территории Украины, кроме юго-восточной части, местами гололедица.
Украинская правда