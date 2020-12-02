"Дія" усовершенствовала приложение для самоизоляции "Вдома"

В приложении "Вдома", предназначенном для самоизоляции больных COVID-19 людей или тех, у кого есть подозрение на коронавирусную болезнь, сделали обновления, в частности увеличили срок верификации личности и добавили возможность указать круг контактных лиц.

Источник: заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге 2 декабря

Детали: Человек, который должен находиться на самоизоляции, устанавливает приложение и фотографирует себя с определенной периодичностью, программа сверяет фотографию человека с "эталонной" и накладывает геолокацию. В случае отсутствия человека в заявленном месте, информация поступает в полицию.

Среди нововведений Кучер назвал:

- Таймер на 24 часа для достижения места самоизоляции.

- Есть действие "Покинуть место самоизоляции": выйти с собакой, сходить в аптеку, поехать на тестирование.

- Увеличили срок верификации с 15 до 20 минут: столько времени есть на то, чтобы сделать фотографию; напоминание поступают каждые 4 минуты, пока человек не сфотографируется.

- Поступает официальное оповещение при получении отрицательных результатов ПЦР-тестов.

- Появилась функция проверки симптомов на примере вопросы-ответы.

- Есть возможность проинформировать о контактных лицах.