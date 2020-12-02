Украину окружили циклоны и антициклон: синоптики объяснили, как это повлияет на погоду

Украина оказалась среди двух циклонов на северо-западе Европы и на юге Италии, а также мощного холодного антициклона на востоке. В ближайшие дни осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Прямая речь Диденко: "Серьезный циклон на северо-западе Европы, циклончик пристроился на юге Италии, с северо-востока давит мощный холодный антициклон. Украина - посередине этих синоптических процессов".

Детали: По ее прогнозу, 3 декабря наш атмосферный фронт сдвинется так далеко на восток, как только позволит антициклон. Задержится снегом и дождем в восточных областях Украины, кое-где еще осадки в четверг вероятны на севере, в центре и немного в Одесской области. Такая синоптическая ситуация провоцирует и создает условия для гололедицы.

На западе, на значительной территории юга и в Винницкой области будет преобладать сухая погода.

Ветер в Украине будет юго-восточный, порывистый.

По информации Укргидрометцентра, в четверг в Украине без существенных осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 8-13° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 5-7° тепла, в южной части ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 декабря самая высокая температура днем ​​была 10,7° в 1953, самая низкая ночью -19,8° в 1998.

4 декабря в Украине без осадков. Ночью на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, местами северных областях, Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях ночью 2-7° мороза, днем ​​около 0°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, Крыму и на юге Одесской области 8-13°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​1-3° тепла.