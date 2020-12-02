Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "бессовестном поведении"

Среда, 2 декабря 2020, 13:58
Фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении Беларуси.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Лукашенко на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности

Прямая речь: "Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран".

Детали: По словам Лукашенко, Беларусь в этом году испытывает "откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства".

Он добавил, что Беларуси "прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры", а в противном случае угрожают "задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы общества".

По мнению самопровозглашенного президента, "сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси".

Лукашенко считает, что власти стран Запада "бесцеремонно навязывают миру двойные стандарты". По его словам, "чрезвычайно жесткая реакция" правительств западных государств на протесты в своих странах и "непопулярная государственная политика" в целом преподносятся ими как объективная необходимость. И в то же время меры других стран "по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности" выставляются "как диктатура и деспотизм, хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих".

Протесты в Беларуси Лукашенко назвал "обычными мятежами".

Лукашенко также в который раз заявил, что обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

В связи с этим он предложил провести очный саммит стран ОДКБ в расширенном составе с участием государств-партнеров и сочувствующих стран.  

Предыстория:

  • 2 декабря в режиме видеоконференции проходит саммит ОДКБ. В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе встречи планируется обсудить "вопросы союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности". 

Темы: ЛукашенкоБеларусьПольша


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин решил, каким будет карантин в Украине

Посольство Венгрии называет гимн, который пели депутаты на Закарпатье, молитвой

инфографикаРейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники

инфографикаПоддержка введения локдауна выросла – "Рейтинг"

1 декабря выздоровели от COVID больше украинцев, чем заболели: 13882 человека

Украина снова 4-в Европе по числу новых случаев коронавируса

Все новости...
Лукашенко
На госТВ Беларуси показывают одних и тех же людей, но в разных ролях
В Беларуси в воскресенье задержали журналистов, фотографа и 400 протестующих
Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции
Последние новости
14:13
В 2021 году на вакцины от COVID-19 выделят 2,6 млрд грн, но нужно вдвое больше
14:11
Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской области
14:03
В ОП инициировали сбор подписей о недоверии Гетманцеву, но потом остановили – источники
13:58
Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "бессовестном поведении"
13:44
Кабмин решил, каким будет карантин в Украине
13:36
"Слуг народа" соберут вечером на заседание
13:32
Отсрочка кассовых аппаратов ставит в неравные условия онлайн- и офлайн-торговлю – ЕБА
13:29
В Польше подтвердили более миллиона случаев коронавируса
13:22
В США хотят сократить срок самоизоляции до 7-10 дней для контактных с больными COVID-19
13:12
картыУкраину окружили циклоны и антициклон: синоптики объяснили, как это повлияет на погоду
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!