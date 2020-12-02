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Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении"

Среда, 2 декабря 2020, 12:58
Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в оголтелом поведении
Фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении Беларуси.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Лукашенко на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности

Прямая речь: "Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран".

Детали: По словам Лукашенко, Беларусь в этом году испытывает "откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства".

Он добавил, что Беларуси "прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры", а в противном случае угрожают "задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы общества".

По мнению самопровозглашенного президента, "сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси".

Лукашенко считает, что власти стран Запада "бесцеремонно навязывают миру двойные стандарты". По его словам, "чрезвычайно жесткая реакция" правительств западных государств на протесты в своих странах и "непопулярная государственная политика" в целом преподносятся ими как объективная необходимость. И в то же время меры других стран "по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности" выставляются "как диктатура и деспотизм, хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих".

Протесты в Беларуси Лукашенко назвал "обычными мятежами".

Лукашенко также в который раз заявил, что обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

В связи с этим он предложил провести очный саммит стран ОДКБ в расширенном составе с участием государств-партнеров и сочувствующих стран.  

Предыстория:

  • 2 декабря в режиме видеоконференции проходит саммит ОДКБ. В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе встречи планируется обсудить "вопросы союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности". 

Темы: ЛукашенкоБеларусьПольша
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