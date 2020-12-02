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СНБО торопит местные советы с сессиями – открытое письмо Данилова

Среда, 2 декабря 2020, 16:51
СНБО торопит местные советы с сессиями – открытое письмо Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал новоизбранных представителей местной власти безотлагательно провести сессии на местах и ​​сосредоточиться на вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Источник: открытое письмо Данилова председателям и депутатам новоизбранных местных советов

Прямая речь: "С целью объединения и консолидации усилий в борьбе с пандемией крайне важно безотлагательное проведение сессий местных советов, на которых должно быть рассмотрен вопрос преодоления негативных последствий распространения COVID-19 в каждой области, каждом районе, городе, поселке, селе.

Убежден, что вы получите всестороннюю поддержку своих действий со стороны жителей ваших общин, а угрозы будут преодолены совместно - как существующие, так и потенциальные".

Детали: Секретарь СНБО акцентировал, что распространение болезни COVID-19, которая уже унесла жизни 12717 украинцев, а еще 758 264 человека с начала года заболели, является угрозой чрезвычайно высокого уровня.

Он призвал местные власти осознать ответственность перед избирателями.

Справка: 43122 депутата разного уровня представляют интересы местных общин на территории нашей страны.

Темы: СНБОкоронавирус
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