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Нарушение прав человека: будут судить 5 правоохранителей Кагарлицкого отделения полиции

Среда, 2 декабря 2020, 18:12
Нарушение прав человека: будут судить 5 правоохранителей Кагарлицкого отделения полиции

Прокурорами Офиса генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 5 полицейских по делу о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Следствием установлено, что они для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности, задокументировано, что в январе 2020 года трое полицейских, чтобы получить признание, избивали двух людей, вывозили в багажнике авто за город, били электрическим шокером, а затем приковали к батарее.

Также по другому факту, в мае 2020 года ради признания руками и ногами били пострадавшего.

Кроме того, в мае произошел инцидент с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

В ОГП отмечают, что руководитель отделения обо всем этом знал.

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Предыстория:

  • 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
  • 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции. Одному оперуполномоченному избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второго отправили под арест без возможности внесения залога.

Украинская правда

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Темы: КагарлыкОфис генпрокурораполиция
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