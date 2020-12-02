Нарушение прав человека: будут судить 5 правоохранителей Кагарлицкого отделения полиции

Прокурорами Офиса генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 5 полицейских по делу о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Следствием установлено, что они для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности, задокументировано, что в январе 2020 года трое полицейских, чтобы получить признание, избивали двух людей, вывозили в багажнике авто за город, били электрическим шокером, а затем приковали к батарее.

Также по другому факту, в мае 2020 года ради признания руками и ногами били пострадавшего.

Кроме того, в мае произошел инцидент с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

В ОГП отмечают, что руководитель отделения обо всем этом знал.

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