Из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения
Высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.
Источник: ЦПК, заседание суда
Детали: Заседание перенесли на понедельник, 28 декабря, на 12:30.
На заседании суда отметили, что после передачи дела Татарова от НАБУ в СБУ нет информации о полномочиях прокуроров по делу.
По словам присутствующих на заседании прокуроров САП, вечером 23 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова покинула группу прокуроров по делу, а в 23.40 23 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко изменил подследственность и отдал дело СБУ.
Что было раньше: 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.
НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.
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Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- Представители САП и НАБУ пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение. В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.
- 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.