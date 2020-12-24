Из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения

Высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Источник: ЦПК, заседание суда

Детали: Заседание перенесли на понедельник, 28 декабря, на 12:30.

На заседании суда отметили, что после передачи дела Татарова от НАБУ в СБУ нет информации о полномочиях прокуроров по делу.

По словам присутствующих на заседании прокуроров САП, вечером 23 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова покинула группу прокуроров по делу, а в 23.40 23 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко изменил подследственность и отдал дело СБУ.

Что было раньше: 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.

НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.

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