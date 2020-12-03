Полиция Киева уже поймала в метро 148 нарушителей карантина

За период действия карантина полицейские столичной подземки задокументировали 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина.

Источник: полиция Киева

Детали: С начала карантина (12 марта) столичные правоохранители составили 148 административных материалов, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева. Три человека оштрафованы на 17 000 гривен. Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение индивидуальных средств защиты.

Как отметил начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук, правоохранители в метро в первую очередь превентивно разъясняют пассажирам правила ношения средств индивидуальной защиты:

За неношение маски согласно новому закону, штраф составляет 170-255 гривен.

Полицейские отмечают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.

Кроме этого, правоохранители предоставляют гражданам защитные маски, кто их не имеет. Относительно нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол.

Так, правами полиции в киевском метрополитене уже наложен штраф на 85 человек на общую сумму 14 450 гривен.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не нарушать установленные противоэпидемические меры и не подвергать себя и окружающих опасности.