Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция Киева уже поймала в метро 148 нарушителей карантина

Четверг, 3 декабря 2020, 17:31
Полиция Киева уже поймала в метро 148 нарушителей карантина

За период действия карантина полицейские столичной подземки задокументировали 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина.

Источник: полиция Киева

Детали: С начала карантина (12 марта) столичные правоохранители составили 148 административных материалов, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева. Три человека оштрафованы на 17 000 гривен. Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение индивидуальных средств защиты.

Как отметил начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук, правоохранители в метро в первую очередь превентивно разъясняют пассажирам правила ношения средств индивидуальной защиты:

За неношение маски согласно новому закону, штраф составляет 170-255 гривен.

Полицейские отмечают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.

Кроме этого, правоохранители предоставляют гражданам защитные маски, кто их не имеет. Относительно нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол.

Так, правами полиции в киевском метрополитене уже наложен штраф на 85 человек на общую сумму 14 450 гривен.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не нарушать установленные противоэпидемические меры и не подвергать себя и окружающих опасности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинКиевметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: