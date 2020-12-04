Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений

Польша стала шестой страной в Европе в которой за время пандемии диагностировали более 1 миллиона заражений COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Всего с начала пандемии в Польше, где первый случай коронавируса обнаружили 4 марта 2020, уже диагностировано 1 028 610 случаев заражения, 646 560 больных выздоровели, 18 828 пациентов с COVID-19 умерли.

Страна 13-я в мире и 7 в Европе по количеству случаев COVID-19. Украина 8-я в Европе по этому показателю. По состоянию на 3 декабря у нас в стране диагностировано 772 760 случаев коронавируса.

Нові випадки зараження у Польщі

Напомним: