Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений

Пятница, 4 декабря 2020, 03:06
Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений

Польша стала шестой страной в Европе в которой за время пандемии диагностировали более 1 миллиона заражений COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Всего с начала пандемии в Польше, где первый случай коронавируса обнаружили 4 марта 2020, уже диагностировано 1 028 610 случаев заражения, 646 560 больных выздоровели, 18 828 пациентов с COVID-19 умерли.

Страна 13-я в мире и 7 в Европе по количеству случаев COVID-19. Украина 8-я в Европе по этому показателю. По состоянию на 3 декабря у нас в стране диагностировано 772 760 случаев коронавируса.

 
Нові випадки зараження у Польщі

Напомним: 

  • Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 миллиона зараженных COVID. Сейчас во Франции, Великобритании, Италии и Германии также более миллиона заражений.
  • 30 октября в странах Европы обнаружили рекордные 299 000 случаев заражения коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 17 миллионов случаев COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: