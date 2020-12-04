Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений

Пятница, 4 декабря 2020, 04:06

Польша стала шестой страной в Европе в которой за время пандемии диагностировали более 1 миллиона заражений COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Всего с начала пандемии в Польше, где первый случай коронавируса обнаружили 4 марта 2020, уже диагностировано 1 028 610 случаев заражения, 646 560 больных выздоровели, 18 828 пациентов с COVID-19 умерли.

Страна 13-я в мире и 7 в Европе по количеству случаев COVID-19. Украина 8-я в Европе по этому показателю. По состоянию на 3 декабря у нас в стране диагностировано 772 760 случаев коронавируса.

 
Нові випадки зараження у Польщі

Напомним: 

  • Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 миллиона зараженных COVID. Сейчас во Франции, Великобритании, Италии и Германии также более миллиона заражений.
  • 30 октября в странах Европы обнаружили рекордные 299 000 случаев заражения коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 17 миллионов случаев COVID-19.

Темы: коронавирусПольша


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео"Схемы" показали элитное жизни временного "главного следователя" СБУ

Новости 3 декабря: обновления в "Укроборонпроме", задумка РФ в ТКГ

У Венедиктовой ответили на обвинения НАБУ касательно Татарова

В Раду внесут компромиссный проект о лжи в декларации: там есть ограничение свободы

фотоВСП рекомендует Зеленскому восстановить одиозного судью, уволенного из-за Майдана

Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест

Все новости...
коронавирус
За октябрь и ноябрь коронавирус унес жизни еще 500 000 человек
Ковид по-украински: "позитивная статистика", или добро пожаловать в ад
Италия запретила путешествия между регионами на рождественские праздники
Последние новости
04:06
Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений
03:01
21-я грузовая миссия Spacex стартует к МКС в начале декабря
02:01
Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси — МИД Канады
01:11
За октябрь и ноябрь коронавирус унес жизни еще 500 000 человек
00:22
Президент присвоил звание Герой Украины погибшему в 2014 году бойцу "Айдара"
23:58
Венедиктова хочет, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурора
23:21
фотоБлогера-телеведущей сообщили о подозрении из-за угроз следователю
22:45
В Италии рекорд умерших от COVID впервые с пика весной
22:23
фото, видео"Схемы" показали элитное жизни временного "главного следователя" СБУ
21:58
Новости экономики: "Укроборонпром" ликвидируют, либерализация рынка водного транспорта
Все новости...