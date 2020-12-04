Коронавірус: ще одна країна Європи зафіксувала мільйон заражень
П'ятниця, 4 грудня 2020, 04:06
Польща стала шостою країною в Європі в якій за час пандемії діагностували понад 1 мільйон заражень COVID-19.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Загалом від початку пандемії у Польщі, де перший випадок коронавірусу виявили 4 березня 2020 року, вже діагностовано 1 028 610 випадків зараження, 646 560 хворих одужали, 18 828 пацієнтів з COVID-19 померли.
Країна 13-та в світі та 7-ма в Європі за кількістю випадків COVID-19. Україні наразі 8-ма в Європі за цим показником. Станом на 3 грудня діагностовано 772 760 випадки коронавірусу.
Нагадаємо:
- Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID. Наразі у Франції, Великобританії, Італії та Німеччині понад мільйона заражень.
- 30 жовтня в країнах Європи виявили рекордні 299 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 17 мільйонів випадків COVID-19.