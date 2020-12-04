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Китай поднял флаг на Луне

Пятница, 4 декабря 2020, 17:30
Китай поднял флаг на Луне
Фото: CNSA

Китай в рамках миссии Changʼe 5 развернул на фоне Луны свой национальный флаг.

Источник: CGTN со ссылкой на Китайскую Национальную космическую администрацию (CNSA)

Детали: Флаг весит всего 12 граммов, сделанный из специального материала.

Обычный флаг из-за сильного излучения и огромной разницы температур между днем и ночью сразу же разлагается.

Издание сообщает, что ученые потратили год на то, чтобы найти подходящий материал для флага.

 
 

Напомним: Во вторник, 1 декабря, Китайский космический модуль совершил успешную посадку для первого за полвека забора образцов грунта на Луне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китайкосмос
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