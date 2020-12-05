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В мире новый антирекорд по количеству заражений в сутки

Суббота, 5 декабря 2020, 03:34

4 декабря в мире диагностировали рекордные 684 тысяч заражений COVID-19. Умерло в этот день 12 121 пациентов.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 4 декабря, обнаружили 684 085 случай заражения коронавируса, в частности, 212 275 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 45 миллионов больных вылечились, 1 524 255 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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