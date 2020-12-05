ООН прогнозирует масштабный гуманитарный кризис в 2021 году

В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис.

Источник: исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, которого цитирует Громадське радіо

Детали: Бизли во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом отметил, что из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросло с прогнозируемых 135 млн до 270 млн.

Он предупредил, что несмотря на ситуацию, которая сложилась сейчас, 2021 год может стать "катастрофическим" - гуманитарный кризис может достичь наибольших масштабов со времени основания ООН 75 лет назад.

Поэтому он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.

В ООН отметили, что избежать кризиса мешает отсутствие ресурсов, поскольку их потратили на борьбу с пандемией.

Бизли констатировал: "Поскольку мы потратили $19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое".

При этом он добавил, что если деньги удастся собрать, шансы предотвратить кризис есть.

Прямая речь: "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции".

Напомним: 3 декабря в мире диагностировали рекордные 678 тысяч заражений COVID-19. Умерло в этот день 12 679 пациентов.