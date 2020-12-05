Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Игрушки с лого армии РФ: на фабрике елочных украшений объяснили, что произошло

Суббота, 5 декабря 2020, 13:58
Игрушки с лого армии РФ: на фабрике елочных украшений объяснили, что произошло

И.о. председателя правления Клавдиевской фабрики елочных украшений Павел Гукас отреагировал на сообщение об изготовлении игрушек с логотипом армии Российской Федерации.

Источник: Гукас в Facebook

Детали: 4 Декабря экскурсовод Сергей Савченко на своей странице в Facebook написал пост о том, что в художественном цехе фабрики елочных украшений в Клавдиево изготавливают изделия для армии России.

Он попросил распространить эту информацию в сети.

Савченко также рассказал, что на предприятии запрещено осуществлять фото- и видеосъемку. А к тем, кто решается снять видео, охрана и работники относится агрессивно.

 

Кроме того, Савченко в подтверждение своих слов выложил видео из цеха.

В свою очередь представитель руководства фабрики Гукас заверил, что после обнародования такой информации тираж елочных украшений с логотипом российской армии уже ликвидирован.

По его словам, в связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями "за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка" и часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию. Частично сотрудничество с РФ он объяснил тем, что "исторически сложилось так".

Прямая речь Гукасова: "Сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа.

Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль.

Я разделяю возмущение общественности и приношу свои извинения по данной ситуации и надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики".

Украинская правда
Темы: скандалРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
скандал
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Прокуратура взялась за проверку одесского военкома и его родственников
Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны
Последние новости
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: