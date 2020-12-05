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Игрушки с лого армии РФ: на фабрике елочных украшений объяснили, что произошло

Суббота, 5 декабря 2020, 14:58

И.о. председателя правления Клавдиевской фабрики елочных украшений Павел Гукас отреагировал на сообщение об изготовлении игрушек с логотипом армии Российской Федерации.

Источник: Гукас в Facebook

Детали: 4 Декабря экскурсовод Сергей Савченко на своей странице в Facebook написал пост о том, что в художественном цехе фабрики елочных украшений в Клавдиево изготавливают изделия для армии России.

Он попросил распространить эту информацию в сети.

Савченко также рассказал, что на предприятии запрещено осуществлять фото- и видеосъемку. А к тем, кто решается снять видео, охрана и работники относится агрессивно.

 

Кроме того, Савченко в подтверждение своих слов выложил видео из цеха.

В свою очередь представитель руководства фабрики Гукас заверил, что после обнародования такой информации тираж елочных украшений с логотипом российской армии уже ликвидирован.

По его словам, в связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями "за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка" и часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию. Частично сотрудничество с РФ он объяснил тем, что "исторически сложилось так".

Прямая речь Гукасова: "Сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа.

Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль.

Я разделяю возмущение общественности и приношу свои извинения по данной ситуации и надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики".

Украинская правда
Темы: скандалРосcия


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