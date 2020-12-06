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Силовики нашли "спиртопровод" на границе с Молдовой

Воскресенье, 6 декабря 2020, 16:07

Пограничники Белгород-Днестровского отряда на государственной границе с Молдовой обнаружили подземные коммуникации, которые могли использоваться для противоправной деятельности, в частности для нелегальной транспортировки спирта.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: На днях пограничники совместно с представителями СБУ обнаружили подпольный пластиковый трубопровод.

По данным ведомства, труба диаметром 30 мм была закопана под землей на глубине около одного метра. Всего правоохранители демонтировали около 30 метров шланга, идущего к украинско-молдавской границы.

Коммуникация была проложена от заброшенной постройки на территории Украины в сторону границы с Молдовой на направлении Серпневое (Украина) - Басарабяска (Молдова). О находке сообщили молдавским коллегам.

Дословно: "Практика выявления похожих трубопроводов свидетельствует о том, что их используют, как правило, для перекачки спирта. Однако, пограничники установили, что никаких характерных запахов, в том числе спирта, из трубы ощутимо не было. Мог ли обнаруженный трубопровод использоваться в противоправных целях, пока правоохранители выясняют".

Украинская правда
Темы: границаМолдоваПограничная служба


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