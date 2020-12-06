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Выборы в Кривом Роге: полиция открыла 2 производства

Воскресенье, 6 декабря 2020, 19:30
Выборы в Кривом Роге: полиция открыла 2 производства
фото Эльдара Сарахмана, УП

Во время второго тура выборов мэра Кривого Рога в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, по результатам которых составлено 2 админпротокола и открыто 2 уголовных производства.

Источник: полиция Днепропетровской области

Дословно: "По состоянию на 20:00 в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

По результатам их рассмотрения составлено 2 административных протокола и открыто 2 уголовных производства. По другим зарегистрированными материалами будет проведена всесторонняя проверка и приняты законные решения.

Сейчас полицейские продолжают осуществлять охрану на избирательных участках до полного подсчета бюллетеней".

Детали: В полиции также сообщили, что все избирательные участки города завершили работу вовремя.

Справка: Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Специальные корреспонденты "Украинской правды" побывали в городе перед вторым туром. В понедельник, 7 декабря, читайте на УП материал о выборах в Кривом Роге.

Украинская правда
Темы: Кривой Рогвиборыполиция
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