Выборы в Кривом Роге: полиция открыла 2 производства

Во время второго тура выборов мэра Кривого Рога в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, по результатам которых составлено 2 админпротокола и открыто 2 уголовных производства.

Источник: полиция Днепропетровской области

Дословно: "По состоянию на 20:00 в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

По результатам их рассмотрения составлено 2 административных протокола и открыто 2 уголовных производства. По другим зарегистрированными материалами будет проведена всесторонняя проверка и приняты законные решения.

Сейчас полицейские продолжают осуществлять охрану на избирательных участках до полного подсчета бюллетеней".

Детали: В полиции также сообщили, что все избирательные участки города завершили работу вовремя.

Справка: Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Специальные корреспонденты "Украинской правды" побывали в городе перед вторым туром. В понедельник, 7 декабря, читайте на УП материал о выборах в Кривом Роге.