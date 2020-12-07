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Транспорт на локдауне будет работать с большими ограничениями – Кабмин

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:44
Транспорт на локдауне будет работать с большими ограничениями – Кабмин

Общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24", УНИАН

Детали: Министр отметил, что в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

Немчинова спросили, почему во время жесткого карантина в январе предлагается разрешить работу общественного транспорта и не закрывать междугороднее сообщение, хотя многие пассажиры игнорируют масочный режим.

Прямая речь министра Кабмина: "От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест...

Вы вспомните начало карантина в Украине, и проблемой был подъезд медиков, подъезд работников, которые остаются работать (при локдауне – ред.).

В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользоваться общественным транспортом, а также межрайонным и межобластным сообщением".

Предыстория:

Темы: локдаункарантинтранспортКабинет министров
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