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Транспорт на локдауне будет работать с большими ограничениями – Кабмин

Понедельник, 7 декабря 2020, 12:44

Общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24", УНИАН

Детали: Министр отметил, что в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

Немчинова спросили, почему во время жесткого карантина в январе предлагается разрешить работу общественного транспорта и не закрывать междугороднее сообщение, хотя многие пассажиры игнорируют масочный режим.

Прямая речь министра Кабмина: "От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест...

Вы вспомните начало карантина в Украине, и проблемой был подъезд медиков, подъезд работников, которые остаются работать (при локдауне – ред.).

В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользоваться общественным транспортом, а также межрайонным и межобластным сообщением".

Предыстория:

  • 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января на три недели.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что во время локдауна, возможно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что рекомендовал премьеру Денису Шмыгалю не вводить локдаун в декабре.

Темы: локдаункарантинтранспортКабинет министров


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