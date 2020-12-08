Беларусь предупредила о задержках при пересечении границы с Украиной

В Беларуси предупредили о возможных задержках при прохождении белорусско-украинской границы из-за электромонтажных работ в пункте пропуска "Новая Гута".

Источник: собеседники гомельской таможни в комментарии белорусскому государственному изданию БЕЛТА

Дословно: "В пункте пропуска "Новая Гута" (сопредельный украинский - "Новые Яриловичи") 8 декабря будут проводиться электромонтажные работы с 13.00 до 15.00.

В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами".

Детали: Таможня Беларуси просит учитывать информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать иные пункты пропуска для пересечения границы с Украиной.