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Беларусь предупредила о задержках при пересечении границы с Украиной

Вторник, 8 декабря 2020, 09:09
Беларусь предупредила о задержках при пересечении границы с Украиной

В Беларуси предупредили о возможных задержках при прохождении белорусско-украинской границы из-за электромонтажных работ в пункте пропуска "Новая Гута".

Источник: собеседники гомельской таможни в комментарии белорусскому государственному изданию БЕЛТА

Дословно: "В пункте пропуска "Новая Гута" (сопредельный украинский - "Новые Яриловичи") 8 декабря будут проводиться электромонтажные работы с 13.00 до 15.00.

В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами".

Детали: Таможня Беларуси просит учитывать информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать иные пункты пропуска для пересечения границы с Украиной.

Украинская правда
Темы: БеларусьграницаУкраина
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