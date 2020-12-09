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Байден выбрал кандидата на должность министра обороны

Среда, 9 декабря 2020, 03:08
ФОТО БАЙДЕНА І ГЕНЕРАЛА ЛЛОЙДА ОСТІНА 29 ЛИСТОПАДА 2011

Избранный президент США Джо Байден заявил, что назначит отставного генерала Ллойда Остина министром обороны.

Источник: Байден в Twitter

Детали: После утверждения в должности Остин станет первым чернокожим, который возглавил Пентагон.

Прямая речь Байдена: "Я знаю генерала Остина, я доверяю ему. Потому что мне известна его реакция на работу под давлением. Когда и деловые стал угрожать всему миру, он ввел нас в курс дела с президентом Обамой. Сейчас я хочу, чтобы он возглавил Пентагон".

Детали: В колонке для издания The Atlantic Байден отметил, что Остин был ключевой фигурой благодаря которой 150 000 военных США вернулись домой из Ирака. Байден сообщил, что США необходим проверенный руководитель, знакомый с современными вызовами.

Справка: Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.

Остин в последние дни стал одним из главных кандидатов после того, как наиболее перспективным кандидатом считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.

В последние недели Байден находился под растущим давлением назначить чернокожего человека министром обороны.

Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия администрации Обамы в Ираке, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.

На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

Остину для назначения понадобится специальное решение Конгресса, поскольку прошло меньше необходимых семи лет с тех пор, как он служил в армии. Законодатели пока заявляют о своей осторожности в предоставлении очередного исключения для отставного генерала во главе Пентагона - всего через четыре года после того, как президент Дональд Трамп попросил сделать такое исключение для своего первого министра обороны Джеймса Мэттиса.

Темы: США


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