Байден выбрал кандидата на должность министра обороны

Избранный президент США Джо Байден заявил, что назначит отставного генерала Ллойда Остина министром обороны.

Источник: Байден в Twitter

Детали: После утверждения в должности Остин станет первым чернокожим, который возглавил Пентагон.

Прямая речь Байдена: "Я знаю генерала Остина, я доверяю ему. Потому что мне известна его реакция на работу под давлением. Когда и деловые стал угрожать всему миру, он ввел нас в курс дела с президентом Обамой. Сейчас я хочу, чтобы он возглавил Пентагон".

I know General Austin. I trust him. Because I know how he reacts under pressure.



When ISIS emerged as a terrorist threat, President Obama and I turned to General Austin in the Situation Room and he led us through.



Now, I turn to him again as Secretary of Defense. pic.twitter.com/p65aVc4Nt5 — Joe Biden (@JoeBiden) December 8, 2020

Детали: В колонке для издания The Atlantic Байден отметил, что Остин был ключевой фигурой благодаря которой 150 000 военных США вернулись домой из Ирака. Байден сообщил, что США необходим проверенный руководитель, знакомый с современными вызовами.

Справка: Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.

Остин в последние дни стал одним из главных кандидатов после того, как наиболее перспективным кандидатом считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.

В последние недели Байден находился под растущим давлением назначить чернокожего человека министром обороны.

Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия администрации Обамы в Ираке, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.

На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

Остину для назначения понадобится специальное решение Конгресса, поскольку прошло меньше необходимых семи лет с тех пор, как он служил в армии. Законодатели пока заявляют о своей осторожности в предоставлении очередного исключения для отставного генерала во главе Пентагона - всего через четыре года после того, как президент Дональд Трамп попросил сделать такое исключение для своего первого министра обороны Джеймса Мэттиса.