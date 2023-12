Байден выбрал кандидата на должность министра обороны

Избранный президент США Джо Байден заявил, что назначит отставного генерала Ллойда Остина министром обороны.

Источник: Байден в Twitter

Детали: После утверждения в должности Остин станет первым чернокожим, который возглавил Пентагон.

Прямая речь Байдена: "Я знаю генерала Остина, я доверяю ему. Потому что мне известна его реакция на работу под давлением. Когда и деловые стал угрожать всему миру, он ввел нас в курс дела с президентом Обамой. Сейчас я хочу, чтобы он возглавил Пентагон".

I know General Austin. I trust him. Because I know how he reacts under pressure.



When ISIS emerged as a terrorist threat, President Obama and I turned to General Austin in the Situation Room and he led us through.



Now, I turn to him again as Secretary of Defense. pic.twitter.com/p65aVc4Nt5