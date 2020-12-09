Байден обрав кандидата на посаду міністра оборони

Обраний президент США Джо Байден заявив, що призначить відставного генерала Ллойда Остіна міністром оборони.

Джерело: Байден в Twitter

Деталі: Після затвердження на посаді Остін стане першим чорношкірим, який очолив Пентагон.

Пряма мова Байдена: "Я знаю генерала Остіна, я довіряю йому. Тому що мені відома його реакція на роботу під тиском. Коли ІДІЛ став загрожувати всьому світу, він ввів нас у курс справи з президентом Обамою. Зараз я хочу, щоб він очолив Пентагон".

I know General Austin. I trust him. Because I know how he reacts under pressure.



When ISIS emerged as a terrorist threat, President Obama and I turned to General Austin in the Situation Room and he led us through.



Now, I turn to him again as Secretary of Defense. pic.twitter.com/p65aVc4Nt5 — Joe Biden (@JoeBiden) December 8, 2020

Деталі: У колонці для видання The Atlantic Байден зазначив, що Остін був ключовою фігурою завдяки якій 150 тисяч військових США повернулися додому з Іраку. Байден повідомив, що США необхідний перевірений керівник, знайомий із сучасними викликами.

Довідка: Остін керував Центральним командуванням США, він пішов у відставку в 2016 році.

Остін в останні дні став одним з головних кандидатів після того, як найбільш перспективним кандидатом вважалася колишня чиновниця Пентагону Мішель Флурной.

В останні тижні Байден перебував під зростаючим тиском призначити чорношкіру людину міністром оборони.

Байден і Остін познайомилися під час згортання військової присутності адміністрації Обами в Іраку, коли Байден курував політику щодо Іраку, а Остін був останнім командувачем військами США в Іраку.

На цій посаді Остін зіграв ключову роль в нарощуванні сил, що почалася в 2007 році, і відповідав за виведення військ США в 2011 році.

Остіну для призначення знадобиться спеціальне рішення Конгресу, оскільки минуло менше від необхідних семи років з того часу, як він служив в армії. Законодавці поки заявляють про свою обережність в наданні чергового винятку для відставного генерала на чолі Пентагону — всього через чотири роки після того, як президент Дональд Трамп попросив зробити такий виняток для свого першого міністра оборони Джеймса Меттіса.