Байден обрав кандидата на посаду міністра оборони

Обраний президент США Джо Байден заявив, що призначить відставного генерала Ллойда Остіна міністром оборони.

Джерело: Байден в Twitter

Деталі: Після затвердження на посаді Остін стане першим чорношкірим, який очолив Пентагон.

Пряма мова Байдена: "Я знаю генерала Остіна, я довіряю йому. Тому що мені відома його реакція на роботу під тиском. Коли ІДІЛ став загрожувати всьому світу, він ввів нас у курс справи з президентом Обамою. Зараз я хочу, щоб він очолив Пентагон".

I know General Austin. I trust him. Because I know how he reacts under pressure.



When ISIS emerged as a terrorist threat, President Obama and I turned to General Austin in the Situation Room and he led us through.



Now, I turn to him again as Secretary of Defense. pic.twitter.com/p65aVc4Nt5