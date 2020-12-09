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Байден обрав кандидата на посаду міністра оборони

Середа, 9 грудня 2020, 02:08
Байден обрав кандидата на посаду міністра оборони
ФОТО БАЙДЕНА І ГЕНЕРАЛА ЛЛОЙДА ОСТІНА 29 ЛИСТОПАДА 2011

Обраний президент США Джо Байден заявив, що призначить відставного генерала Ллойда Остіна міністром оборони.

Джерело: Байден в Twitter

Деталі: Після затвердження на посаді Остін стане першим чорношкірим, який очолив Пентагон.

Пряма мова Байдена: "Я знаю генерала Остіна, я довіряю йому. Тому що мені відома його реакція на роботу під тиском. Коли ІДІЛ став загрожувати всьому світу, він ввів нас у курс справи з президентом Обамою. Зараз я хочу, щоб він очолив Пентагон".

Деталі: У колонці для видання The Atlantic Байден зазначив, що Остін був ключовою фігурою завдяки якій 150 тисяч військових США повернулися додому з Іраку. Байден повідомив, що США необхідний перевірений керівник, знайомий із сучасними викликами. 

Довідка: Остін керував Центральним командуванням США, він пішов у відставку в 2016 році.

Остін в останні дні став одним з головних кандидатів після того, як найбільш перспективним кандидатом вважалася колишня чиновниця Пентагону Мішель Флурной.

В останні тижні Байден перебував під зростаючим тиском призначити чорношкіру людину міністром оборони.

Байден і Остін познайомилися під час згортання військової присутності адміністрації Обами в Іраку, коли Байден курував політику щодо Іраку, а Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. 

На цій посаді Остін зіграв ключову роль в нарощуванні сил, що почалася в 2007 році, і відповідав за виведення військ США в 2011 році.

Остіну для призначення знадобиться спеціальне рішення Конгресу, оскільки минуло менше від необхідних семи років з того часу, як він служив в армії. Законодавці поки заявляють про свою обережність в наданні чергового винятку для відставного генерала на чолі Пентагону — всього через чотири роки після того, як президент Дональд Трамп попросив зробити такий виняток для свого першого міністра оборони Джеймса Меттіса.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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