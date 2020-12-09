Украинское министерство просит включить крымскотатарский язык в Google Translate

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины просит корпорацию Google LLC включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate.

Источник: пресс-служба министерства

Детали: В письме за подписью министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова по адресу корпорации и ее официального офиса в Украине говорится о том, что крымскотатарский язык является языком одного из коренных народов Украины.

В ведомстве считают, что "интеграция крымскотатарского языка в сервис Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей этого языка", стимулировать и популяризировать его изучение.

Отмечается, что сейчас в Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тыс. граждан, а во всем мире - около 6 млн.

В то же время, согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский относится к языкам, находящимся под угрозой.

В Украине сейчас разрабатывают сайт МинВОТ, который будет дублироваться на крымскотатарском языке.