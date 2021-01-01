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Репрессии в Беларуси: журналистам выдвинули обвинения

Пятница, 1 января 2021, 10:45

В Беларуси основательница независимого журналистского объединения "Пресс-клуб" и нескольких ее коллег, находящихся под стражей, обвинили в уклонении от уплаты налогов и связанных с этим уголовных преступлениях.

Источник: Радио Свобода

Детали: Основательницу "Пресс-клуба" Юлию Слуцкую белорусские власти обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Наказание по этой уголовной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. Слуцкую продолжат удерживать под стражей как минимум до 22 февраля.

Адвокат объединения подтвердил обвинения против Слуцкой и добавил, что еще как минимум четыре штатные работника "Пресс-клуба" обвиняются в соучастии к подобным финансовым преступлениям.

Такие обвинения выдвинуты против финансового директора "Пресс-клуба" Сергея Ольшевского, программного директора Али Шарко, операторов Петра Слуцкого и Дениса Соколовского. Пока не ясно, продлили ли им срок содержания под стражей как и Слуцкой.

Еще одного задержанного ранее работника, директора "Академии Пресс-клуба" Сергея Якупова, который является гражданином РФ, вывезли из следственного изолятора и выслали в Россию.

Юлию Слуцкую задержали еще 22 декабря, сразу после ее возвращения в Беларусь из-за рубежа. В тот же день задержали и других упомянутых журналистов, после обысков или осмотров в их домах и служебных кабинетах.

Сегодня — неделя, как Юлию Слуцкую, Аллу Шарко, Сергея Ольшевского, Сергея Якупова и Петра Слуцкого задержали и...

Опубліковано Press Club Belarus Середа, 30 грудня 2020 р.

Справка: "Пресс-клуб" был основан в Беларуси в 2011 году. Участники называют его неформальным объединением медиапрофессионалов и "платформой для профессионального развития медиасообщества".

Темы: БеларусьСМИ


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