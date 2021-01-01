Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Репресії у Білорусі: журналістам висунули звинувачення

П'ятниця, 1 січня 2021, 09:45
Репресії у Білорусі: журналістам висунули звинувачення
Юлія Слуцька

У Білорусі засновницю незалежного журналістського об’єднання "Пресклуб" і кількох її колег, що перебувають під вартою, звинуватили в ухиленні від сплати податків і пов’язаних кримінальних злочинах.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Засновницю "Пресклубу" Юлію Слуцьку білоруська влада звинуватила в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі. Покарання за цією кримінальною статтею передбачає до 5 років обмеження волі. Слуцьку продовжать тримати під вартою щонайменше до 22 лютого.

Адвокат об’єднання підтвердив обвинувачення проти Слуцької і додав, що ще принаймні чотири штатні працівники "Пресклубу" обвинувачені в співучасті у схожих фінансових злочинах.

Такі обвинувачення висунені проти фінансового директора "Пресклубу" Сергія Ольшевського, програмної директорки Алі Шарко, операторів Петра Слуцького і Дениса Соколовського. Наразі не ясно, чи їм, як і Слуцькій, теж продовжили термін тримання під вартою.

Ще одного затриманого раніше працівника, директора "Академії Пресклубу" Сергія Якупова, який є громадянином РФ, вивезли зі слідчого ізолятора і вислали до Росії.

При цьому Белорусский партизан з посиланням на Єврорадіо пише, що 31 грудня з СІЗО випустили тих, хто технічно допомагав "Пресклубу" працювати: здавали в оренду фото- і відеоапаратуру, здавали приміщення, робили сайт. Інформації про затримання цих людей раніше навіть не було.

Але кримінальне переслідування випущених фігурантів справи не закінчене - вони відпущені "під підписку".

Юлію Слуцьку затримали ще 22 грудня, відразу після її повернення до Білорусі з-за кордону. Наступними годинами того ж дня затримали й інших згаданих, після обшуків чи оглядів у їхніх помешканнях і службових кабінетах.

Сегодня — неделя, как Юлию Слуцкую, Аллу Шарко, Сергея Ольшевского, Сергея Якупова и Петра Слуцкого задержали и...

Опубліковано Press Club Belarus Середа, 30 грудня 2020 р.

Довідка: "Пресклуб" був заснований у Білорусі в 2011 році. Учасники називають його неформальним об’єднанням медіапрофесіоналів  та "платформою для професійного розвитку медіаспільноти".

Теми: БілорусьЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Білорусь
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
Усі новини...
Реклама: