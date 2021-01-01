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Репресії у Білорусі: журналістам висунули звинувачення

П'ятниця, 1 січня 2021, 10:45
Юлія Слуцька

У Білорусі засновницю незалежного журналістського об’єднання "Пресклуб" і кількох її колег, що перебувають під вартою, звинуватили в ухиленні від сплати податків і пов’язаних кримінальних злочинах.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Засновницю "Пресклубу" Юлію Слуцьку білоруська влада звинуватила в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі. Покарання за цією кримінальною статтею передбачає до 5 років обмеження волі. Слуцьку продовжать тримати під вартою щонайменше до 22 лютого.

Адвокат об’єднання підтвердив обвинувачення проти Слуцької і додав, що ще принаймні чотири штатні працівники "Пресклубу" обвинувачені в співучасті у схожих фінансових злочинах.

Такі обвинувачення висунені проти фінансового директора "Пресклубу" Сергія Ольшевського, програмної директорки Алі Шарко, операторів Петра Слуцького і Дениса Соколовського. Наразі не ясно, чи їм, як і Слуцькій, теж продовжили термін тримання під вартою.

Ще одного затриманого раніше працівника, директора "Академії Пресклубу" Сергія Якупова, який є громадянином РФ, вивезли зі слідчого ізолятора і вислали до Росії.

Юлію Слуцьку затримали ще 22 грудня, відразу після її повернення до Білорусі з-за кордону. Наступними годинами того ж дня затримали й інших згаданих, після обшуків чи оглядів у їхніх помешканнях і службових кабінетах.

Сегодня — неделя, как Юлию Слуцкую, Аллу Шарко, Сергея Ольшевского, Сергея Якупова и Петра Слуцкого задержали и...

Опубліковано Press Club Belarus Середа, 30 грудня 2020 р.

Довідка: "Пресклуб" був заснований у Білорусі в 2011 році. Учасники називають його неформальним об’єднанням медіапрофесіоналів  та "платформою для професійного розвитку медіаспільноти".

Теми: БілорусьЗМІ


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