Против Навального возбудили уголовное дело в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело якобы о мошенничестве в особо крупном размере в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: СК России, Навальный в Twitter

Детали: По версии СК, Навальный якобы потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для "Фонда борьбы с коррупцией" и других некоммерческих организаций.

По данным следствия, Навальный, являясь руководителем ряда организаций, якобы потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели — приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.

Навальный ответил в соцсетях на заявление ведомства

Прямая речь Навального: "Путин, похоже, просто бьется в истерике.

Я ж сразу сказал: они попытаются посадить меня за то, что я не умер, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве".

Что было раньше: 28 декабря Федеральная служба исполнения наказаний по Москве пригрозила обратиться в суд с просьбой заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, если он не явится в филиал ведомства 29 декабря.

21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.

ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

Навальный считает, что ФСБ знает об этом разговоре, но скрыло его от президента России.

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