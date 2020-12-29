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Против Навального возбудили уголовное дело в России

Вторник, 29 декабря 2020, 20:33
Против Навального возбудили уголовное дело в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело якобы о мошенничестве в особо крупном размере в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: СК России, Навальный в Twitter

Детали: По версии СК, Навальный якобы потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для "Фонда борьбы с коррупцией" и других некоммерческих организаций.

По данным следствия, Навальный, являясь руководителем ряда организаций, якобы потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели — приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.

Навальный ответил в соцсетях на заявление ведомства

Прямая речь Навального: "Путин, похоже, просто бьется в истерике.

Я ж сразу сказал: они попытаются посадить меня за то, что я не умер, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве".

Что было раньше: 28 декабря Федеральная служба исполнения наказаний по Москве пригрозила обратиться в суд с просьбой заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, если он не явится в филиал ведомства 29 декабря.

21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.

ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

Навальный считает, что ФСБ знает об этом разговоре, но скрыло его от президента России.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравление Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Украинская правда
Темы: НавальныйПутинРосcияФСБ
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