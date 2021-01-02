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Суд в США отклонил еще один иск сторонников Трампа

Суббота, 2 января 2021, 11:12
Суд в США отклонил еще один иск сторонников Трампа

Федеральный судья отклонил иск сторонников Трампа в Конгрессе, с помощью которого надеялись "нажать" на вице-президента Майка Пенса и открыть возможность для того, чтобы момент изменить результат президентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает New York Times.

Вице-президент Майк Пенс ответственный за то, чтобы во время официального подсчета голосов выборщиков в Конгрессе, который состоится 6 января, открывать голоса из каждого штата и объявлять результат, после чего состоится официальное утверждение победителя выборов.

Истцы - республиканцы во главе с Луи Гомертом, членом Палаты представителей Техаса, хотели расширить роль вице-президента, которая является чисто церемониальной, и позволить отклонять голоса выборщиков. Действующему закону, который определяет процедуру, более 100 лет.

Перед этим Департамент юстиции (Минюст) США обращался с просьбой отклонить иск, аргументируя это тем, что от Майка Пенса нельзя требовать выполнять обязанности иначе, чем это предусмотрено законодательством.

Верховный суд и суды в как минимум восьми ключевых штатах отклонили уже ряд исков кампании Трампа и его сторонников, которыми пытались оспорить победу Джо Байдена.

Напомним, 14 декабря Коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Все голоса были отданы так, как и планировалось - в одном штате не нашлось так называемых "отчаявшихся выборщиков", которые проголосовали иначе, чем им поручили избиратели штата. Джо Байден получил 306 из необходимых для победы 270 голосов выборщиков.

Подробнее об особенностях голосования в США читайте в статье Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США.

Темы: ТрампСШАвиборы
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