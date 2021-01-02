В субботу в Донбассе было тихо – штаб ООС
Суббота, 2 января 2021, 18:48
В течение текущих суток, 2 января, на Донбассе вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил
Детали: По данным украинских военных, по состоянию на 17:00 на Донбассе вооруженные формирования РФ огонь не открывали.
При этом в субботу украинским саперам удалось разминировали почти 2 гектара территории и передать на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.
Дословно: "Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем находится под контролем украинских воинов".
Украинская правда