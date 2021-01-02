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В субботу в Донбассе было тихо – штаб ООС

Суббота, 2 января 2021, 18:48

В течение текущих суток, 2 января, на Донбассе вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил

Детали: По данным украинских военных, по состоянию на 17:00 на Донбассе вооруженные формирования РФ огонь не открывали.

При этом в субботу украинским саперам удалось разминировали почти 2 гектара территории и передать на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Дословно: "Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем находится под контролем украинских воинов".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООС


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