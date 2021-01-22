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Новости 22 января: причины пожара в Харькове, реакция Кремля на расследование о дворце Путина

Пятница, 22 января 2021, 21:11

Заместитель Авакова раскрыл детали пожара и объяснил, почему не спасли пенсионеров, Песков говорит, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется, — актуальные новости 22 января.

О причинах пожара в Харькове 

23 января 2021 года в Украине будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в незаконно функционирующем доме престарелых в Харькове.

Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении.

В МВД говорят, что спасти 15 человек при пожаре, который произошел в Харькове 21 января, не удалось из-за быстрого распространения огня и физического состояние лиц, находившихся на втором этаже частного гериатрического пансионата.

О реакции Кремля на расследование о дворце Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называет "враньем" информацию о принадлежности Владимиру Путину огромного особняка под Геленджиком с территорией минимум 68 гектаров и с защищенным от полетов небом, но собственников не называет.  

В то же время московская фирма ООО "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, нечаянно подтвердила информацию из расследования Алексея Навального о "дворце Путина".

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