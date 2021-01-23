В Москве задержали жену Навального, бьют журналистов

Во время акции протеста в Москве задержана жена Алексея Навального Юлия, всего по стране более 1300 задержанных.

Источник: Навальная в Instagram, "Новая газета", ОВД-Инфо, Медуза, Reuters

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yulia_navalnaya

«Не представились, без протокола»: как задержали Юлию Навальную pic.twitter.com/5PjRFRBHHp — Дождь (@tvrain) January 23, 2021

Детали: Юлия Навальная опубликовала фото из автозака, отметив, что там плохой свет.

В то же время, "ОВД-инфо" сообщает уже о 1338 задержанных по стране. Цифра еще далеко не окончательная, в Москве и Петербурге акции продолжаются.

По оценкам "Новой газеты", на Пушкинской площади в Москве собралось около десяти тысяч человек.

Журналисты Reuters оценивают число собравшихся на акцию в поддержку Навального в Москве минимум в 40 тысяч человек. МВД называло цифру в десять раз меньше.

Силовики окружили площадь, выбраться оттуда сложно. Зеленый свет светофора на переходе не загорается, все время горит красный.

К станции метро "Пушкинская" подъезжают автобусы Росгвардии. Полицейские выборочно задерживают протестующих, в том числе женщин и детей. С задержанными правоохранители обращаются очень жестко, избивают.

ОМОН сильно оттесняет людей, поэтому они прыгают в переход с возвышений возле него. Полиция также сама скидывает людей с парапетов станции метро.

"Новая газета"

Силовики ударили специальную корреспондентку "Новой газеты" Елизавету Кирпанову по голове дубинкой, у нее идет кровь. Журналистку, которая находилась на акции с редакционным заданием, повалили и начали избивать. Кроме того, ОМОН дубинкой сломал объектив фотоаппарата корреспондента "Новой" Виктории Одиссоновой. Позже еще одного специального корреспондента "Новой", Татьяну Васильчук, ударили дубинкой по голове.

На Пушкинской корреспондента Avtozak Live Никиту Ступина ударили электрошокером и дубинкой по голове. При этом у него есть пресс-карта и редакционное задание.

Жесть какая. Это увидит вся страна. pic.twitter.com/Ltu4GI74ng — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

В соцсетях появилось видео жесткого задержания 14-летнего ребенка на Пушкинской площади. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ребенка уже передали родителям.

Вместе с тем, на Страстном бульваре в Москве, где находилось около тысячи человек, начались жесткие столкновения протестующих с полицией, кто-то зажег фаер. Как передает "Новая газета", группа молодых парней избила полицейского, другие протестующие пытались им помешать.

Что предшествовало: В субботу по всей России проходят акции в поддержку Алексея Навального, участников задерживают.

По данным СМИ, в Москве подготовили десятки "титушек", которые должны провоцировать драки на акциях в поддержку Алексея Навального 23 января и выкладывать в соцсети "свидетельства" насилия со стороны демонстрантов.

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