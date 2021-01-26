Полиция знала о сгоревшем доме престарелых: за год там умерли 50 человек – адвокат
За минувший год в харьковском доме престарелых, где 21 января в пожаре погибло 15 человек и еще один скончался в хосписе, умерли 50 человек.
Источник: адвокат одного из задержанных Игоря Мирончука, глава правления "Фундации адвокатов Украины" Сергей Веприцкий в Facebook
Прямая речь: "За 2020 год в этом пансионате-хосписе умерло более 50-ти стариков. Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых? Как я понимаю, следственная группа туда выезжала более 50 раз".
Детали: По мнению адвоката, в связи с этим, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, как структурное подразделение Министерства внутренних дел, не могла не знать, что существует это заведение, что отсутствуют элементарные противопожарные мероприятия.
Также, по словам Веприцкого, социальные службы, местная власть, полиция и прокуратура "обязаны были знать об этом доме престарелых и обязаны были предотвратить то, что произошло".
Предыстория:
- 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в результате чего погибли 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов. А министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.
- Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата.
- Арендатора сгоревшего дома престарелых Вячеслава Кравченко и его жену взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.