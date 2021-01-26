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Полиция знала о сгоревшем доме престарелых: за год там умерли 50 человек – адвокат

Вторник, 26 января 2021, 12:41

За минувший год в харьковском доме престарелых, где 21 января в пожаре погибло 15 человек и еще один скончался в хосписе, умерли 50 человек.

Источник: адвокат одного из задержанных Игоря Мирончука, глава правления "Фундации адвокатов Украины" Сергей Веприцкий в Facebook

Прямая речь: "За 2020 год в этом пансионате-хосписе умерло более 50-ти стариков. Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых? Как я понимаю, следственная группа туда выезжала более 50 раз".

Детали: По мнению адвоката, в связи с этим, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, как структурное подразделение Министерства внутренних дел, не могла не знать, что существует это заведение, что отсутствуют элементарные противопожарные мероприятия.

Также, по словам Веприцкого, социальные службы, местная власть, полиция и прокуратура "обязаны были знать об этом доме престарелых и обязаны были предотвратить то, что произошло".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Харьковпожаржертвы


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