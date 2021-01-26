Дубинский хочет личную встречу с Зеленским

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого президент призвал выйти из фракции, попросил о личной встрече с Владимиром Зеленским.

Источник: видеообращение Дубинского в You Tube

Прямая речь: "Я прошу вас о личной встрече – без посредников, которые вливают вам в уши ложь, и аферистов, которые работают на свои карманы, а не интересы Украины, – чтобы донести свои аргументы, и еще раз доказать, что готов бороться за вас. Именно этим я занимаюсь. И именно поэтому никакого ухода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те".

Детали: Дубинский рассказал, что говорил с президентом на заседании фракции 25 января – во время праздничного фуршета по случаю дня рождения Зеленского, но "не хотел омрачать" настроение президента своими ответами на его нелицеприятные реплики.

По словам Дубинского, Зеленский стал жертвой аферистов, которые используют свое влияние для того, чтобы "обворовывать страну и решать свои интересы".

При этом нардеп заявил, что сам он "продолжает и будет продолжать системно бороться за то, чтобы сохранялся рейтинг" и президента, и "Слуги народа".

Дубинский подчеркнул, что "никакого добровольного заявления" о его выходе из фракции партии "Слуга народа" не будет.

А если такое решение примет фракция, то, по его словам, оно приведет фракцию к развалу, потому что "проблема "Слуги народа" не Дубинский, а проблема в том, что решения, которые принимаются этой фракцией, не соответствуют требованиям избирателей".

Что было раньше: Собеседники УП в "Слуге народа" сообщали, что президент Владимир Зеленский просил Дубинского выйти из фракции "Слуги народа", но тот отказался.

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