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Дубинский хочет личную встречу с Зеленским

Вторник, 26 января 2021, 13:51
Фото liga.net

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого президент призвал выйти из фракции, попросил о личной встрече с Владимиром Зеленским.

Источник: видеообращение Дубинского в You Tube

Прямая речь: "Я прошу вас о личной встрече – без посредников, которые вливают вам в уши ложь, и аферистов, которые работают на свои карманы, а не интересы Украины, – чтобы донести свои аргументы, и еще раз доказать, что готов бороться за вас. Именно этим я занимаюсь. И именно поэтому никакого ухода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те".

Детали: Дубинский рассказал, что говорил с президентом на заседании фракции 25 января – во время праздничного фуршета по случаю дня рождения Зеленского, но "не хотел омрачать" настроение президента своими ответами на его нелицеприятные реплики.

По словам Дубинского, Зеленский стал жертвой аферистов, которые используют свое влияние для того, чтобы "обворовывать страну и решать свои интересы".  

При этом нардеп заявил, что сам он "продолжает и будет продолжать системно бороться за то, чтобы сохранялся рейтинг" и президента, и "Слуги народа".

Дубинский подчеркнул, что "никакого добровольного заявления" о его выходе из фракции партии "Слуга народа" не будет.

А если такое решение примет фракция, то, по его словам, оно приведет фракцию к развалу, потому что "проблема "Слуги народа" не Дубинский, а проблема в том, что решения, которые принимаются этой фракцией, не соответствуют требованиям избирателей".

Что было раньше: Собеседники УП в "Слуге народа" сообщали, что президент Владимир Зеленский просил Дубинского выйти из фракции "Слуги народа", но тот отказался.

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Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс нардеп Александр Онищенко, а также окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
  • Офис президента анонсировал определенные шаги по привлечению к ответственности украинцев, виновных во вмешательстве в американские выборы.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. Она говорила, что нардепам нужно время, чтобы изучить и обсудить ситуацию с ним.
  • Сам Дубинский 15 января заявил, что просит собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении него со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

Ирина Балачук, УП
Темы: ДубинскийЗеленскийСлуга народа


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